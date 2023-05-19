Біля Слов’янська поліцейські виявили тіла п’яти людей, які загинули від артобстрілів РФ

"Днями до Богородичного вирушили слідчі поліції Слов’янська, вибухотехніки ГУНП області та учасники пошукового загону "Плацдарм". У стихійних похованнях на вулицях і на території домоволодінь поліцейські виявили тіла п’яти людей", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що три з них - це чоловіки віком 60, 65 та 72 роки, яких вбили ворожі снаряди у період з середини травня до початку червня. Особи ще двох загиблих належить встановити.

Тіла були доставлені до моргу Слов’янська, наразі правоохоронці розпочали розслідування фактів порушення законів та звичаїв війни.

Бої в районі Богородичного

Рік тому на території Святогірської громади Краматорського району тривали запеклі бої. Окупаційні війська намагались зайти до Святогірська зі сторони Лиману, атакуючи місто та навколишні населені пункти. Чимало артобстрілів приходилось на село Богородичне, що згодом стало одним з рубежів оборони українських військових.

Наслідком майже повного руйнування населеного пункту стала загибель його мешканців, тіла яких знаходять досі. Загалом на звільнених територіях Донецької області поліцейські виявили 385 тіл, з них 309 - цивільні.