Біля штаб-квартири ЦРУ сталася стрілянина: ЗМІ дізналися деталі

Неназване джерело розповіло NBC News, що рано вранці (за місцевим часом) одну людину підстрелили охоронці біля штаб-квартири ЦРУ у Вірджинії.

У ЦРУ заявили, що біля штаб-квартири стався "інцидент, пов'язаний із безпекою".

Співрозмовник NBC News у правоохоронних органах розповів, що підозрювана - жінка, але інших подробиць поки що немає.

За словами представника ЦРУ, головні ворота наразі закриті, а співробітникам рекомендовано шукати альтернативні шляхи.

Водночас CNN пише, що жінка перебуває під вартою. При цьому незрозуміло, що змусило співробітників служби безпеки агентства відкрити вогонь.