Біля штаб-квартири ЦРУ сталася стрілянина: ЗМІ дізналися деталі
Під штаб-квартирою Центрального розвідувального управління (ЦРУ) сьогодні, 22 травня, сталася стрілянина. Унаслідок інциденту є постраждала.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News і CNN.
Неназване джерело розповіло NBC News, що рано вранці (за місцевим часом) одну людину підстрелили охоронці біля штаб-квартири ЦРУ у Вірджинії.
У ЦРУ заявили, що біля штаб-квартири стався "інцидент, пов'язаний із безпекою".
Співрозмовник NBC News у правоохоронних органах розповів, що підозрювана - жінка, але інших подробиць поки що немає.
За словами представника ЦРУ, головні ворота наразі закриті, а співробітникам рекомендовано шукати альтернативні шляхи.
Водночас CNN пише, що жінка перебуває під вартою. При цьому незрозуміло, що змусило співробітників служби безпеки агентства відкрити вогонь.
Убивство двох співробітників посольства Ізраїлю
Нагадаємо, вчора, 21 травня, у Вашингтоні неподалік від офісу ФБР невідомий застрелив двох співробітників посольства Ізраїлю.
Як з'ясувалося пізніше, він убив молоду пару, яка збиралася одружитися.
Президент США Дональд Трамп, реагуючи на трагедію, заявив, що це прояв антисемітизму.
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