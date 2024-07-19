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Біля Привоза в Одесі сталася стрілянина за участі поліцейських

Фото: в Одесі сталася стрілянина за участі поліцейських (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Біля ринку Привоз в Одесі стався конфлікт зранку 19 липня, під час якої поліцейські відкрили вогонь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нацполіцію.

Як зазначають правоохоронці, під час переслідування патрульними ймовірного порушника правопорядку поблизу ринку Привоз трапився конфлікт за участі перехожих. Група осіб намагалася завадити поліцейським, через штовханину патрульному розірвали формений одяг.

"Відповідно патрульний поліцейський здійснив попереджувальний постріл у повітря", - йдеться у повідомленні.

На місце інциденту направили додаткові наряди поліції. Усі учасники інциденту перебувають наразі у відділі поліції. Проводиться перевірка.

 

Фото: в Одесі сталася стрілянина (npu.gov.ua)

Оновлено

Національна поліція уточнила, що сьогодні в Одесі біля ринку Привоз патрульні зупинили автомобіль BMW. У водія були ознаки наркотичного сп'яніння. За словами поліцейських, чоловік поводився агресивно, нецензурно висловлювався, чинив супротив, пройти перевірку відмовлявся.

Біля авто поліції зібрався натовп, які намагалися допомогти чоловіку втекти. Одна з жінок вирвала у поліцейського вогнепальну зброю і розірвала одяг. Патрульний застосував балончик з газом, повернув пістолет та відкрив вогонь у повітря.

Під час штовханини водій намагався втекти. Фігуранта та двох жінок доставили до відділення поліції.

Нагадаємо, раніше у центрі Одеси між групою чоловіків виник конфлікт, який закінчився стріляниною. Поліція затримала хуліганів, серед них були громадяни Росії.

Також нещодавно у Києві на Обороні чоловік влаштував стрілянину, внаслідок чого постраждала людина.

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