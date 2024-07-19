Біля Привоза в Одесі сталася стрілянина за участі поліцейських

Як зазначають правоохоронці, під час переслідування патрульними ймовірного порушника правопорядку поблизу ринку Привоз трапився конфлікт за участі перехожих. Група осіб намагалася завадити поліцейським, через штовханину патрульному розірвали формений одяг.

"Відповідно патрульний поліцейський здійснив попереджувальний постріл у повітря", - йдеться у повідомленні.

На місце інциденту направили додаткові наряди поліції. Усі учасники інциденту перебувають наразі у відділі поліції. Проводиться перевірка.

Фото: в Одесі сталася стрілянина (npu.gov.ua)

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Національна поліція уточнила, що сьогодні в Одесі біля ринку Привоз патрульні зупинили автомобіль BMW. У водія були ознаки наркотичного сп'яніння. За словами поліцейських, чоловік поводився агресивно, нецензурно висловлювався, чинив супротив, пройти перевірку відмовлявся.

Біля авто поліції зібрався натовп, які намагалися допомогти чоловіку втекти. Одна з жінок вирвала у поліцейського вогнепальну зброю і розірвала одяг. Патрульний застосував балончик з газом, повернув пістолет та відкрив вогонь у повітря.

Під час штовханини водій намагався втекти. Фігуранта та двох жінок доставили до відділення поліції.