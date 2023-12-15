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Біля Кремінної ЗСУ з безпілотника знищили позиції окупантів (відео)

П'ятниця 15 грудня 2023 21:28
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Біля Кремінної ЗСУ з безпілотника знищили позиції окупантів (відео) Фото: біля Кремінної ЗСУ з безпілотника знищили позиції окупантів (відео) (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Збройні сили України продовжують використовувати безпілотники на фронті. Цього разу за допомогою дрону було знищено позиції окупантів.

Як повідомляє РБК-Україна, відео опублікував у своєму Telegram-каналі голова Луганської ОВА Артем Лісогор.

За його словами, позиції окупантів було знищено на Кремінському напрямку. Однак він не уточнив де саме.

"Військовослужбовці Другого інтернаціонального легіону працюють по ворожих позиціях", - написав Лісогор.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, втрати Росії у війні в Україні на ранок четверга, 15 грудня, склали 1100 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 343 890 військових. Крім того, ЗСУ знищили 38 бойових броньованих машин, 24 автомобілі та 20 безпілотників.

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Війна Росії проти України
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