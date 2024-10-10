Біля кордону у Польщі сталася смертельна ДТП з українцями

Нагадаємо, у липні на дорозі від Познані до німецького міста Франкфурт сталася аварія з громадянами України. У мікроавтобусі у момент дорожнього інциденту перебували дев'ять українців, серед пасажирів було четверо дітей.

Ще одна смертельна аварія з українцями сталася біля Познані 30 липня. Мікроавтобус з українцями протаранив вантажівку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.