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Біля кордону у Польщі сталася смертельна ДТП з українцями

Медика, Четвер 10 жовтня 2024 11:51
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Біля кордону у Польщі сталася смертельна ДТП з українцями Фото: у Польщі сталася смертельна ДТП з українцями (rmf24.pl)
Автор: Наталія Юрченко

У Польщі поблизу українського кордону сталася смертельна ДТП. Внаслідок аварії загинули українці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.

ДТП сталася зранку четвер, 10 жовтня, біля польсько-українського прикордонного пункту пропуску в Медиці.

Як повідомляється, мікроавтобус, в якому були громадяни України, зіткнувся з вантажівкою. Автобус врізався у причіп вантажного авто.

У салоні мікроавтобуса перебували сім українців. За даними поліції, внаслідок ДТП загинули двоє осіб - жінка та чоловік 45 і 60 років.

На місці ДТП поліцейські під наглядом прокурора встановлюють причини аварії.

Фото: у Польщі сталася смертельна ДТП з українцями (rmf24.pl)

Нагадаємо, у липні на дорозі від Познані до німецького міста Франкфурт сталася аварія з громадянами України. У мікроавтобусі у момент дорожнього інциденту перебували дев'ять українців, серед пасажирів було четверо дітей.

Ще одна смертельна аварія з українцями сталася біля Познані 30 липня. Мікроавтобус з українцями протаранив вантажівку.

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