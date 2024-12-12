Біля Єрусалиму стався теракт, загинула дитина і троє людей були поранені

Після обстрілу транспорту нападник або нападники зникли з місця події.

Водій автобуса після стрілянини довіз людей, серед яких були поранені, до КПП "Менарот", де на нього вже чекали карети "швидкої допомоги".

Пізніше медики з лікарні Хадасса Ейн-Керем в Єрусалимі розповіли, що хлопчик помер від вогнепальних поранень. Уточнюється, що рана була дуже серйозна - куля влучила дитині в шию.

Також парамедики повідомили, що внаслідок теракту постраждали ще три людини - у 40-річної жінки були вогнепальні поранення, а ще дві людини отримали порізи осколками скла, що розлетілися.

Наразі ізраїльські сили безпеки з'ясовують обставини теракту, перевіряють автобус після обстрілу. В прес-службі Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) розповіли, що на в'їзді до Бейт-Лехема були встановлені блокпости.

Автобус прямував маршрутом з Бейтар-Іліта до Єрусалиму.

Палестинські джерела розповіли ізраїльським ЗМІ, що терористи спробували здатися палестинським службам безпеки в Бейт-Лехемі, але ті начебто передали одного нападника ізраїльським військовим.

Оновлено: "полювання" на терориста

Пізніше стало відомо, що ізраїльські війська оточили Віфлеєм в рамках заходів з пошуку нападника, який обстріляв автобус.

Також повідомляється, що загиблий під час теракту хлопчик разом із родиною їхав автобусом додому в Єрусалим.