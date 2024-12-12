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Біля Єрусалиму стався теракт, загинула дитина і троє людей були поранені

Четвер 12 грудня 2024 04:45
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Біля Єрусалиму стався теракт, загинула дитина і троє людей були поранені Фото: медики на місці теракту біля Єрусалиму (Magen David Adom / timesofisrael.com)
Автор: Володимир Костирін

Ізраїльський автобус був обстріляний на шосе в районі Західного берега поблизу Єрусалиму коло села Бейт-Джала, недалеко від контрольно-пропускного пункту. Внаслідок атаки загинула 12-річна дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel та Newsru.co.il.

Після обстрілу транспорту нападник або нападники зникли з місця події.

Водій автобуса після стрілянини довіз людей, серед яких були поранені, до КПП "Менарот", де на нього вже чекали карети "швидкої допомоги".

Пізніше медики з лікарні Хадасса Ейн-Керем в Єрусалимі розповіли, що хлопчик помер від вогнепальних поранень. Уточнюється, що рана була дуже серйозна - куля влучила дитині в шию.

Також парамедики повідомили, що внаслідок теракту постраждали ще три людини - у 40-річної жінки були вогнепальні поранення, а ще дві людини отримали порізи осколками скла, що розлетілися.

Наразі ізраїльські сили безпеки з'ясовують обставини теракту, перевіряють автобус після обстрілу. В прес-службі Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) розповіли, що на в'їзді до Бейт-Лехема були встановлені блокпости.

Автобус прямував маршрутом з Бейтар-Іліта до Єрусалиму.

Палестинські джерела розповіли ізраїльським ЗМІ, що терористи спробували здатися палестинським службам безпеки в Бейт-Лехемі, але ті начебто передали одного нападника ізраїльським військовим.

Оновлено: "полювання" на терориста

Пізніше стало відомо, що ізраїльські війська оточили Віфлеєм в рамках заходів з пошуку нападника, який обстріляв автобус.

Також повідомляється, що загиблий під час теракту хлопчик разом із родиною їхав автобусом додому в Єрусалим.

Раніше повідомлялося, що 1 жовтня в Тель-Авіві невідомі влаштували стрілянину в районі Яффо. Спочатку повідомлялося про чотирьох загиблих та сімох постраждалих. Але пізніше кількість жертв і поранених зросла.

Згодом стало відомо, що серед поранених внаслідок теракту у Тель-Авіві є українка.

Також нагадаємо, що наприкінці листопада минулого року в Єрусалимі невідомі вчинили стрілянину біля автобусної зупинки. Повідомлялося про 8 поранених та одну загиблу.

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