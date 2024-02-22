Біля Єрусалиму стався теракт: є жертви, багато поранених

Вранці у четвер, 22 лютого, на 1 трасі біля Єрусалиму невідомі відкрили стрілянину. Загинули від однієї до трьох людей, десять постраждали, трьох терористів застрелено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на newsru.co.il .

"Троє терористів, які приїхали автомобілем, вийшли з нього і почали стріляти з автоматичної зброї по машинах, що стояли в пробці під час руху в бік Єрусалиму на 1-й трасі", - пише видання.

Двоє терористів було застрелено на місці нападу, незабаром було знайдено і застрелено третього терориста, який спробував втекти.

"Терористи на 1-й трасі були озброєні двома автоматичними гвинтівками М-16, пістолетом-кулеметом "Карл Густав" та ще одним пістолетом. Була в одного з них і газова граната", - додають журналісти.

מתי נבין? הניסוי כשל!!

פיגוע בכביש 1 ממעלה אדומים לכיוון ירושלים. 3 פצועים אנוש שני מחבלים נוטרלו. המשטרה: ״אנחנו מחפשים אחר נפגעים נוספים״. pic.twitter.com/EGyhvT0pkF — daniel amram - דניאל עמרם (@danielamram3) February 22, 2024

За даними видання, в результаті теракту вбито чоловіка приблизно 20 років, постраждали десять осіб, жінка 23 років у тяжкому стані. Зазначимо, що дані про кількість жертв відрізняються. У соцмережах пишуть про трьох загиблих.

Теракти у Ізраїлі

Теракти для Ізраїлю вже стали звичним явищем. Тільки за листопад минулого року тут трапилося п'ять терактів та нападів на ізраїльтян.

Наприклад, у Єрусалимі вранці 30 листопада 2023 року невідомі вчинили стрілянину біля автобусної зупинки, що розташована недалеко від в'їзду в місто. Наразі відомо про 8 поранених та одну загиблу.

Крім того, 16 листопада 2023 року, на 60-й трасі, на південь від Єрусалиму троє терористів напали на людей. Їх ліквідували, але п'ятьох людей було поранено. А 6 листопада теракт стався біля Старого міста Єрусалима. Тоді загинула 20-річна молодший сержант поліції. Ще одного поліцейського легко поранено. Терориста застрелили.