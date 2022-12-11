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Біля Чернігова сталося ДТП за участі маршрутного автобуса, є постраждалі

Фото: Біля Чернігова сталося ДТП за участі маршрутного автобуса, є постраждалі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Чернігівській області на автодорозі "Київ-Чернігів-Нові Яриловичі" 10 грудня сталося ДТП за участі маршрутного автобуса. Внаслідок автопригоди постраждали усі пасажири маршрутки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку поліції Чернігівської області.

Як зазначає пресслужба, водій автобуса рухаючись з села Роїще в напрямку Чернігова не впорався з керуванням наїхав на блок-пост.

"В результаті автопригоди всі семеро пасажирів маршрутки зазнали травм різного ступеня тяжкості. Водій після надання медичної допомоги не госпіталізовувався", - додає пресслужба.

Наразі відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 КК України, яке передбачає:

  • штраф у вигляді виправних робіт на строк до двох років;
  • арешт на строк до шести місяців;
  • обмеження волі на строк до трьох років.

Розслідування триває.

Фото: Біля Чернігова сталося ДТП за участі маршрутного автобуса, є постраждалі (facebook.com/policechernigivshchini)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Одеській області нещодавно сталася ДТП за участю рейсового автобуса Львів-Одеса та фурою. Внаслідок зіткнення є загиблий.

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ДТПЧерниговская область