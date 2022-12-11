Як зазначає пресслужба, водій автобуса рухаючись з села Роїще в напрямку Чернігова не впорався з керуванням наїхав на блок-пост.

"В результаті автопригоди всі семеро пасажирів маршрутки зазнали травм різного ступеня тяжкості. Водій після надання медичної допомоги не госпіталізовувався", - додає пресслужба.

Наразі відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 КК України, яке передбачає:

штраф у вигляді виправних робіт на строк до двох років;

арешт на строк до шести місяців;

обмеження волі на строк до трьох років.

Розслідування триває.

Фото: Біля Чернігова сталося ДТП за участі маршрутного автобуса, є постраждалі (facebook.com/policechernigivshchini)