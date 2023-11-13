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Біля будинку онучки Байдена сталася стрілянина. Бандити намагалися залізти в автівку

Джорджтаун, Понеділок 13 листопада 2023 21:46
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Біля будинку онучки Байдена сталася стрілянина. Бандити намагалися залізти в автівку Архівне фото: Біля будинку онучки Байдена сталася стрілянина (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Агенти секретної служби, які захищали онуку президента Джо Байдена, відкрили вогонь після того, як троє людей спробували увірватися в автомобіль спецагентів.

Про це заявив представник правоохоронних органів США, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

За словами чиновника, агенти, яким доручено захищати Наомі Байден, були з нею в районі Джорджтауна пізно ввечері в неділю.

Вони побачили, як троє людей розбили вікно припаркованого і незайнятого позашляховика. Чиновник не зміг публічно обговорювати деталі розслідування.

Один з агентів відкрив вогонь, але ніхто не постраждав, йдеться в заяві Секретної служби. Було помічено, що троє людей тікали на червоній машині, і Секретна служба повідомила, що направила регіональний бюлетень столичній поліції, щоб вона розшукала її.

У США збільшилася кількість викрадень автомобілів

Цього року у Вашингтоні спостерігається значне зростання кількості викрадень автомобілів. Поліція повідомила про більш ніж 750 викрадень автомобілів цього року і більш ніж 6000 повідомлень про викрадені транспортні засоби в окрузі.

Член палати представників США Генрі Куельяр з Техасу постраждав від викрадення недалеко від Капітолія минулого місяця. Троє озброєних бандитів викрали його машину, але не заподіяли йому фізичної шкоди.

Випадки масової стрілянини у США

У квітні цього року в місті Джаспер, штат Техас, дев'ять підлітків отримали поранення через стрілянину під час вечірки після випускного балу. Інцидент стався в середній школі, у залі церковних зборів.

В ніч на 26 жовтня невідомий влаштував масову стрілянину в місті Льюістон, штат Мен, США. Загинуло щонайменше 22 особи, поранено від 50 до 60 людей.

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