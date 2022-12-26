Більше жодних батутів? Рогозіну через поранення в Україні загрожує параліч

Колишній голова "Роскосмосу" Дмитро Рогозін може залишитись паралізованим після "невдалого" святкування Дня народження в тимчасово окупованому Донецьку . Один з осколків внаслідок обстрілу застряг в його шийному хребці.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання ТАСС .

"Я лежу, готуюся до операції. Завтра (операція відбудеться, нібито 26 грудня, - ред.). Осколок у шийному хребці. Залишати не можна через можливий параліч. І витягувати теж проблема. Думають (як витягнути осколок, - ред.)", - сказав Рогозін.

Як пояснила нікчема російському виданню, залишати осколок не можна, оскільки це може викликати параліч, водночас витягнути його також складно.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Донецьку було обстріляно ресторан "Шеш-Беш" в якому Рогозін святкував День народження. Як пояснили українські прикордонники, вони не могли особисто вручити йому протокол про порушення кордону, тому "передали" його під час святкування.

Також нещодавно жалюгідний Рогозін погрожував Україні та нашим героям нібито "експериментальною" зброєю на фронті, яка "не потрапила під серійне виробництво в Росії".

Під час очолювання посади голови "Роскосмосу" Рогозін також погрожував США тим, що вони будуть відправляти своїх космонавтів до МКС на батуті у відповідь на введені санкції через анексії Росією Криму.

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