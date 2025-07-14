Білоруський вертоліт збив російський дрон, що летів в Україну, - джерела

Вертоліт білоруських сил ПП під час виконання завдання з контролю повітряного простору доповів про виявлення та знищення ударного дрону.

Як повідомляють джерела в українській розвідці, у той момент у повітряному просторі Білорусі перебувало щонайменше три російські безпілотники.

Згідно з інформацією, ударний безпілотник типу "Гербера" був виявлений вертольотом Мі-24, який виконував завдання з контролю повітряного простору Білорусі.

У суботу, 12 липня, білоруські сили протиповітряної оборони знищили російський ударний дрон, який летів в Україну.

Нагадаємо, що 10 липня у Литві підняли винищувачі через невідомий дрон з Білорусі. Через загрозу керівництво країни перейшло до укриттів. Невідомий безпілотник впав за кілометр від білоруського кордону, біля закритого пункту пропуску Шумськ.

Пізніше міністр національної оборони Литви Довілє Шакалєнє підтвердила, що це був російський безпілотник "Гербера" - дрон-приманка без бойової, призначений для відволікання ППО. Як він зміг долетіти до території Литви через Україну та Білорусь, поки що не встановлено.

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