ua en ru
Пн, 14 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Білоруський вертоліт збив російський дрон, що летів в Україну, - джерела

Понеділок 14 липня 2025 09:39
UA EN RU
Білоруський вертоліт збив російський дрон, що летів в Україну, - джерела Фото: Білоруський Мі-24 знищив російський ударний БпЛА "Гербера" (Мілітарний)
Автор: Владислава Ткаченко, Юлія Акимова

Вертоліт Білорусі знищив російський ударний безпілотник, який прямував у бік України.

Про це РБК-Україна повідомили джерела.

У суботу, 12 липня, білоруські сили протиповітряної оборони знищили російський ударний дрон, який летів в Україну.

Згідно з інформацією, ударний безпілотник типу "Гербера" був виявлений вертольотом Мі-24, який виконував завдання з контролю повітряного простору Білорусі.

Як повідомляють джерела в українській розвідці, у той момент у повітряному просторі Білорусі перебувало щонайменше три російські безпілотники.

Вертоліт білоруських сил ПП під час виконання завдання з контролю повітряного простору доповів про виявлення та знищення ударного дрону.

Білоруський вертоліт збив російський дрон, що летів в Україну, - джерелаФото: Гомельська область, Білорусь

Повідомляється, що уламки збитого БпЛА впали на території Гомельської області.

Нагадаємо, що 10 липня у Литві підняли винищувачі через невідомий дрон з Білорусі. Через загрозу керівництво країни перейшло до укриттів. Невідомий безпілотник впав за кілометр від білоруського кордону, біля закритого пункту пропуску Шумськ.

Пізніше міністр національної оборони Литви Довілє Шакалєнє підтвердила, що це був російський безпілотник "Гербера" - дрон-приманка без бойової, призначений для відволікання ППО. Як він зміг долетіти до території Литви через Україну та Білорусь, поки що не встановлено.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Білорусь Війна в Україні
Новини
Росіяни вдарили по Сумах: частина міста залишилась без світла
Росіяни вдарили по Сумах: частина міста залишилась без світла
Аналітика
Чому Київ через СРСР став схожим на Буенос-Айрес, а не на Прагу – інтерв’ю з краєзнавцем
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Чому Київ через СРСР став схожим на Буенос-Айрес, а не на Прагу – інтерв’ю з краєзнавцем