Білоруські прикордонники "підкинули" на кордон України групу нелегалів (фото, відео)

"Республіка Білорусь продовжує підтримувати штучно створену міграційну кризу та умисно створює умови для спроб незаконного перетину кордону мігрантами...Групу нелегальних мігрантів вихідців з Південно-Східної Азії на державному кордоні затримали прикордонники Житомирського загону", - йдеться в повідомленні.

Так, під час виконання завдань прикордонники помітили доріжку слідів, що вела з території Білорусі, після чого виявили та зупинили шістьох іноземців. Як надалі з’ясувалось - вони є громадянами Пакистану та Бангладеш.

Фото: білоруські прикордонники "підкинули" на кордон України групу нелегалів (dpsu.gov.ua)

"Затримані чоловіки повідомили, що територією Білорусі їх до кордону з Україною на автомобілі довезли особи у військовій формі, вони припускають, що це були представники прикордонної служби РБ. Далі їм вказали в якому напрямку мігранти мають прямувати", - зазначено в повідомленні.

При цьому також з'ясувалося, що чоловіки контактували із силовиками РБ, які і організували їх незаконний маршрут та наказали після незаконного перетину українського кордону зателефонувати та повідомити про своє місцеперебування.

"Це підтверджується і переписками в месенджерах в телефонах іноземців. Зі слів мандрівників, до цього вони безуспішно намагалися потрапити в Польщу, теж за сприяння білоруських правоохоронців. Проте довгою подорож у мігрантів не вдалася, відразу після незаконного перетину кордону вони були затримані українськими прикордонниками", - додають в ДПСУ.

Нагадаємо, нещодавно Польща добудувала стіну на кордоні з Білоруссю, така ініціатива була викликана після міграційної кризи, яку минулого року спровокував режим Лукашенка.