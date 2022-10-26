UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Білорусі заявляють, що мобілізацію не планують. Але в армію кличуть

Фото: держсекретар Ради безпеки Білорусі Олександр Вольфович (sb.by)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Раді безпеки Білорусі запевняють, що в країні немає та не планується проведення мобілізації. При цьому громадян закликають вступати на службу до армії.

Про це заявив державний секретар Ради безпеки Білорусі Олександр Вольфович, повідомляє РБК-Україна з посиланням на БЕЛТА.

"Жодної мобілізації в Білорусі немає і не передбачається. Сьогодні ми нейтралізуємо загрози нашій національній безпеці, військовій безпеці наявним комплектом сил і засобів системи національної безпеки, військової організації держави", - сказав він.

Вольфович зазначив, що Збройні сили країни мають бути укомплектовані, щоби бути боєготовими.

Він додав, що в Білорусі проходить планова призовна осіння кампанія і наголосив, що служба в армії - це конституційний обов'язок.

"Нехай хлопчаки, хто не служив в армії, здобудуть досвід, змужніють, знайдуть друзів. Служити в армії сьогодні почесно", - сказав він.

Нагадаємо, РБК-Україна аналізувала, чи є загроза повторного наступу Білорусі на територію України.

Також зазначимо, що, за даними Генштабу, в Білорусі проводиться прихована мобілізація під виглядом навчальних зборів. Так, білоруси вже почали отримувати повістки на військові збори.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Білорусь