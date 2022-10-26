У Білорусі заявляють, що мобілізацію не планують. Але в армію кличуть

"Жодної мобілізації в Білорусі немає і не передбачається. Сьогодні ми нейтралізуємо загрози нашій національній безпеці, військовій безпеці наявним комплектом сил і засобів системи національної безпеки, військової організації держави", - сказав він.

Вольфович зазначив, що Збройні сили країни мають бути укомплектовані, щоби бути боєготовими.

Він додав, що в Білорусі проходить планова призовна осіння кампанія і наголосив, що служба в армії - це конституційний обов'язок.

"Нехай хлопчаки, хто не служив в армії, здобудуть досвід, змужніють, знайдуть друзів. Служити в армії сьогодні почесно", - сказав він.

Нагадаємо, РБК-Україна аналізувала, чи є загроза повторного наступу Білорусі на територію України.

Також зазначимо, що, за даними Генштабу, в Білорусі проводиться прихована мобілізація під виглядом навчальних зборів. Так, білоруси вже почали отримувати повістки на військові збори.

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