У Білорусі заявили, що Польща може бути причетна до диверсії у Мачулищах

У Білорусі заявили, що спецслужби Польщі також можуть бути причетні до підриву російського літака А-50 на аеродромі "Мачулищі".

"У ході реалізації оперативно-розшукових заходів з великою ймовірністю можна стверджувати, що до проведення цієї акції причетні також спецслужби Польщі. Про це свідчить той факт, що в ній були задіяні кілька людей з числа так званих "біглих", які зараз знаходяться на території Польщі", - заявив оперативний співробітник КДБ.

За його словами, ці люди "причетні до каналів організації постачання на територію Білорусі засобів ураження, дронів, забезпечення входу терориста на територію Республіки, підготовки та реалізації маршрутів його евакуації".