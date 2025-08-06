У Білорусі смерть Лукашенка вважатимуть військовою загрозою: Міноборони пропонує правки

Міністерство оборони Білорусі представило законопроєкт, який змінює перелік загроз, що можуть стати підставою для запровадження воєнного стану в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на rfi .

Як зазначають, документ покликаний привести чинне законодавство у відповідність із новою Воєнною доктриною.

Законопроєкт вперше на законодавчому рівні визначає так звані "внутрішні воєнні загрози".

До них, зокрема, віднесено створення незаконних збройних формувань, збройне протистояння між різними верствами білоруського суспільства на ідеологічному або політичному ґрунті, а також замах на життя президента або його загибель.

Пропагандистське видання "Мінська правда" у поясненні до законопроєкту прямо пов’язує ці формулювання із загрозою "кольорової революції".

У разі реалізації такого сценарію, згідно з Конституцією РБ, влада отримає право негайно ввести надзвичайний або воєнний стан задля "недопущення захоплення влади".

Смерть диктатора Білорусі Олександра Лукашенко тепер офіційно розглядається як загроза національній безпеці, що дозволяє залучати армію до стабілізації ситуації в середині країни.

Повноваження збройних сил, згідно з документом, розширюються - їм надається право на "проведення превентивних заходів для нейтралізації воєнної загрози".

Крім того, військові отримують можливість брати участь у "недопущенні розгортання внутрішнього збройного конфлікту", а також впливати на "інформаційний простір для досягнення політичних, економічних та інших цілей, що відповідають національним інтересам".