У Білорусі опублікували відео атаки безпілотників на російський літак А-50

Громадська організація колишніх білоруських силовиків ByPol надала відео, на якому зафіксовано частина атаки безпілотників на російський літак А-50 на аеродромі "Мачулищі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету " Наша Ніва ".

Сам момент атаки на відео не потрапив.

На відео видно, як дрони наближаються до злітно-посадкової смуги та рухаються в бік російського літака.

Нагадаємо, що російський літак А-50, який базувався на білоруському аеродромі "Мачулищі", було атаковано дронами виробництва компанії DJI. Вони були переобладнані під дрони-камікадзе та переносили вибухівку.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що на російському літаку ДРЛО А-50 після повідомлень про атаку на білоруський аеродром змінився колір крил і "тарілки". Це підтверджують супутникові знімки за 19 і 28 лютого.

У мережі з'явилися перші супутникові знімки білоруського аеродрому "Мачулищі", де сталася атака партизанів на розвідувальний літак росіян А-50.

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