У Білорусі в колонії помер блогер, засуджений через карикатуру на Лукашенка

"У Вітебській колонії №3 помер 61-річний політв’язень-блогер із Пінська Микола Климович. Його засудили до року колонії за реакцію на карикатуру Лукашенка в "однокласниках", - ідеться в повідомленні.

28 лютого Климовича засудили до року колонії за статтею про образу Лукашенка.

Як пишуть правозахисники, чоловіка засудили за сатиричний малюнок, який він розмістив на особистій сторінці у соцмережі. Чоловік мав другу групу інвалідності через проблеми з серцем.

Нагадаємо, у Бресті (Білорусь) збираються відремонтувати стару гауптвахту. Це зафіксовано в державних закупівлях Командування Сил спеціальних операцій ЗС РБ на 2023 рік.

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