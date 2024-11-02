У Білорусі за ґратами помер 22-річний політв'язень

У Білорусі помер уродженець Росії Дмитро Шлетгауер, який відбував 12-річний термін за шпигунство та "сприяння екстремістській діяльності". Він став сьомим інакодумцем, який помер у в'язниці відтоді, як у 2020 році режим Олександра Лукашенка розпочав жорсткі та масштабні репресії проти опозиції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву білоруського правозахисного центру "Весна", яку цитує AP.
За даними "Весни", засновник якої, лауреат Нобелівської премії миру Алесь Біляцький, сам перебуває в ув'язненні, білоруська влада відмовилася розкрити причину смерті Шлетгауера, яка настала 11 жовтня, але про яку стало відомо лише нещодавно.
Правозахисні організації стверджують, що в країні зараз перебуває близько 1300 політичних в'язнів, і багатьом з них відмовляють у належній медичній допомозі та спілкуванні із сім'ями.
У "Весні" кажуть, що Шлетгауер став батьком, перебуваючи під вартою. Громадянин Росії, який отримав посвідку на проживання в Білорусі в 2018 році, до арешту працював на полімерному заводі.
Лідер опозиції у вигнанні Світлана Тихановська, чий чоловік Сергій Тихановський відбуває 19,5-річний термін позбавлення волі в Білорусі, закликала провести незалежне розслідування смерті Шлетгауера та заявила, що міжнародним експертам необхідно дозволити відвідувати в'язниці країни.
Нагадаємо, Білорусь призначила нові вибори президента на 26 січня 2025 року. Росія вже зголосилася "допомогти" силовиками.
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