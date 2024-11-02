ua en ru
Нд, 03 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Білорусі за ґратами помер 22-річний політв'язень

Субота 02 листопада 2024 23:58
UA EN RU
У Білорусі за ґратами помер 22-річний політв'язень Фото: самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

У Білорусі помер уродженець Росії Дмитро Шлетгауер, який відбував 12-річний термін за шпигунство та "сприяння екстремістській діяльності". Він став сьомим інакодумцем, який помер у в'язниці відтоді, як у 2020 році режим Олександра Лукашенка розпочав жорсткі та масштабні репресії проти опозиції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву білоруського правозахисного центру "Весна", яку цитує AP.

За даними "Весни", засновник якої, лауреат Нобелівської премії миру Алесь Біляцький, сам перебуває в ув'язненні, білоруська влада відмовилася розкрити причину смерті Шлетгауера, яка настала 11 жовтня, але про яку стало відомо лише нещодавно.

Правозахисні організації стверджують, що в країні зараз перебуває близько 1300 політичних в'язнів, і багатьом з них відмовляють у належній медичній допомозі та спілкуванні із сім'ями.

У "Весні" кажуть, що Шлетгауер став батьком, перебуваючи під вартою. Громадянин Росії, який отримав посвідку на проживання в Білорусі в 2018 році, до арешту працював на полімерному заводі.

Лідер опозиції у вигнанні Світлана Тихановська, чий чоловік Сергій Тихановський відбуває 19,5-річний термін позбавлення волі в Білорусі, закликала провести незалежне розслідування смерті Шлетгауера та заявила, що міжнародним експертам необхідно дозволити відвідувати в'язниці країни.

Нагадаємо, Білорусь призначила нові вибори президента на 26 січня 2025 року. Росія вже зголосилася "допомогти" силовиками.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Білорусь
NEWS
Летять низько та хвилями. В КМВА пояснили тактику Росії під час атак дронів на Київ
Летять низько та хвилями. В КМВА пояснили тактику Росії під час атак дронів на Київ
DAILY
Покровськ, Курахове і нова загроза на Півдні? Що відбувається і чого чекати на фронті
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Покровськ, Курахове і нова загроза на Півдні? Що відбувається і чого чекати на фронті