У Білорусі за ґратами помер 22-річний політв'язень

У Білорусі помер уродженець Росії Дмитро Шлетгауер, який відбував 12-річний термін за шпигунство та "сприяння екстремістській діяльності". Він став сьомим інакодумцем, який помер у в'язниці відтоді, як у 2020 році режим Олександра Лукашенка розпочав жорсткі та масштабні репресії проти опозиції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву білоруського правозахисного центру "Весна", яку цитує AP .

За даними "Весни", засновник якої, лауреат Нобелівської премії миру Алесь Біляцький, сам перебуває в ув'язненні, білоруська влада відмовилася розкрити причину смерті Шлетгауера, яка настала 11 жовтня, але про яку стало відомо лише нещодавно.

Правозахисні організації стверджують, що в країні зараз перебуває близько 1300 політичних в'язнів, і багатьом з них відмовляють у належній медичній допомозі та спілкуванні із сім'ями.

У "Весні" кажуть, що Шлетгауер став батьком, перебуваючи під вартою. Громадянин Росії, який отримав посвідку на проживання в Білорусі в 2018 році, до арешту працював на полімерному заводі.

Лідер опозиції у вигнанні Світлана Тихановська, чий чоловік Сергій Тихановський відбуває 19,5-річний термін позбавлення волі в Білорусі, закликала провести незалежне розслідування смерті Шлетгауера та заявила, що міжнародним експертам необхідно дозволити відвідувати в'язниці країни.