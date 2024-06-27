UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Білорусі екс-посол наклав на себе руки. ЗМІ пишуть про катування в КДБ

Фото: колишній посол Білорусі у Німеччині Денис Сидоренко (МЗС Білорусі)
Автор: Тетяна Степанова

Колишній посол Білорусі у Німеччині Денис Сидоренко покінчив життя самогубством. Він стрибнув із багатоповерхівки в Мінську.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Наша Ніва".

Як повідомляє видання, самогубство сталося 23 червня, але про смерть Сидоренка Міністерство закордонних справ Білорусі повідомило лише сьогодні - після того, як інформація з'явилася в незалежних ЗМІ. Однак жодних деталей трагедії у відомстві не розповіли.

Сидоренко був послом Білорусі в Німеччині з 2016 до 2024 року. Його звільнили з цієї посади указом самопроголошеного президента країни Олександра Лукашенка 11 березня цього року. Нової посади в МЗС він не отримав.

Як розповіли джерела видання, після повернення зі свого посольського відрядження з Німеччини, Сидоренко став об'єктом уваги Комітету державної безпеки (КДБ). За їх словами, екс-посол "не вилазив із поліграфів і допитів".

"Мабуть, не витримав того, що відбувається", - припустив поінформований співрозмовник.

"Наша Ніва" також зазначає, що всі кар'єрні дипломати Білорусі, які повертаються з ЄС, зараз стають об'єктами ретельного оперативного вивчення спецслужб.

 

 

Нагадаємо, у листопаді 2022 року помер міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей. Ймовірною причиною смерті було самогубство.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
БілорусьКГБ