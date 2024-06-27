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У Білорусі екс-посол наклав на себе руки. ЗМІ пишуть про катування в КДБ

Четвер 27 червня 2024 20:00
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У Білорусі екс-посол наклав на себе руки. ЗМІ пишуть про катування в КДБ Фото: колишній посол Білорусі у Німеччині Денис Сидоренко (МЗС Білорусі)
Автор: Тетяна Степанова

Колишній посол Білорусі у Німеччині Денис Сидоренко покінчив життя самогубством. Він стрибнув із багатоповерхівки в Мінську.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Наша Ніва".

Як повідомляє видання, самогубство сталося 23 червня, але про смерть Сидоренка Міністерство закордонних справ Білорусі повідомило лише сьогодні - після того, як інформація з'явилася в незалежних ЗМІ. Однак жодних деталей трагедії у відомстві не розповіли.

Сидоренко був послом Білорусі в Німеччині з 2016 до 2024 року. Його звільнили з цієї посади указом самопроголошеного президента країни Олександра Лукашенка 11 березня цього року. Нової посади в МЗС він не отримав.

Як розповіли джерела видання, після повернення зі свого посольського відрядження з Німеччини, Сидоренко став об'єктом уваги Комітету державної безпеки (КДБ). За їх словами, екс-посол "не вилазив із поліграфів і допитів".

"Мабуть, не витримав того, що відбувається", - припустив поінформований співрозмовник.

"Наша Ніва" також зазначає, що всі кар'єрні дипломати Білорусі, які повертаються з ЄС, зараз стають об'єктами ретельного оперативного вивчення спецслужб.

Нагадаємо, у листопаді 2022 року помер міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей. Ймовірною причиною смерті було самогубство.

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