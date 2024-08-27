У Білому домі назвали теракт РФ проти України "класичною схемою Путіна" і знов пообіцяли ППО

"Ми однозначно засуджуємо ці атаки. Це класична схема дій Волоимира Путіна з енергетичної інфраструктури, особливо тому, що він знає, що погода скоро зміниться і що людям буде потрібно набагато більше тепла та електроенергії, оскільки в Україні стає холодніше. Це знову був класичний крок Путіна. І те, на чому ми зосереджені, - щоб вони мали якомога надійніші засоби протиповітряної оборони", - сказав Кірбі.

Він заявив, що ППО України спрацювала "дуже добре", збивши більшість повітряних цілей, і що США збираються «переконатися», що «що вони можуть продовжувати це робити».

"Тому ми зосереджені на перехоплювачах і системах протиповітряної оборони не лише від Сполучених Штатів, а й від союзників і партнерів", - сказав Кірбі.