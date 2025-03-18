У Білій Церкві відбулася стрілянина в ТРЦ: поранено одну людину

У Білій Церкві в одному з ТРЦ сталася стрілянина, внаслідок якої постраждав відвідувач спортивного клубу. Поліція Київщини розпочала розслідування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Київщини.

Поліція розпочала розслідування після інциденту зі стріляниною в одному з ТРЦ у Білій Церкві, внаслідок якого постраждав відвідувач спортивного клубу. Нападники, увірвавшись до приміщення, здійснили кілька пострілів і втекли з місця події.

Фото: поліція Київської області

Повідомлення про стрілянину надійшло до поліції о 11:04, після чого на місце події негайно прибула слідчо-оперативна група, криміналісти, кінологи та медики.

За попередніми даними, група невідомих осіб скоїла напад, поранивши одного з відвідувачів спортклубу. Потерпілого було госпіталізовано.

Фото: поліція Київської області

Подія зареєстрована у Білоцерківському районному управлінні поліції. Ведеться слідство, розшукуються нападники, а також триває опитування свідків для з'ясування всіх обставин.

Відповідно до результатів розслідування буде вирішуватися питання правової кваліфікації.