У Білій Церкві відбулася стрілянина в ТРЦ: поранено одну людину
У Білій Церкві в одному з ТРЦ сталася стрілянина, внаслідок якої постраждав відвідувач спортивного клубу. Поліція Київщини розпочала розслідування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Київщини.
Поліція розпочала розслідування після інциденту зі стріляниною в одному з ТРЦ у Білій Церкві, внаслідок якого постраждав відвідувач спортивного клубу. Нападники, увірвавшись до приміщення, здійснили кілька пострілів і втекли з місця події.
Повідомлення про стрілянину надійшло до поліції о 11:04, після чого на місце події негайно прибула слідчо-оперативна група, криміналісти, кінологи та медики.
За попередніми даними, група невідомих осіб скоїла напад, поранивши одного з відвідувачів спортклубу. Потерпілого було госпіталізовано.
Подія зареєстрована у Білоцерківському районному управлінні поліції. Ведеться слідство, розшукуються нападники, а також триває опитування свідків для з'ясування всіх обставин.
Відповідно до результатів розслідування буде вирішуватися питання правової кваліфікації.
Нагадаємо, наприкінці листопада 2024 року в готелі Sky Loft у Києві стався конфлікт між компаніями чоловіків. Він призвів до бійки.
Під час бійки один з учасників конфлікту дістав зброю і почав вести стрілянину. У результаті цього були поранені.
При цьому у центрі Києва в кафе, 28 січня, ввечері невідомий вистрілив у 68-річного чоловіка. Його госпіталізували.
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