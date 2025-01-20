У Білій Церкві троє підлітків побили дівчинку: поліція почала розслідування

У Білій Церкві в Київській області підлітки побили 12-річну дівчинку. Зараз поліцейські розслідують інцидент.

Інцидент став відомий після звернення матері потерпілої до поліції.

За попередніми даними, тілесні ушкодження дитині нанесли троє неповнолітніх: ровесниця потерпілої, а також двоє хлопців віком 15 і 16 років.

Під час першочергових слідчих дій поліцейські знайшли відеозапис, на якому зафіксовано факт побиття дівчинки.

Дізнанням Білоцерківського управління поліції Київської області було відкрито досудове розслідування за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України - умисне легке тілесне ушкодження.

Слідчі нададуть правову оцінку діям кожного з учасників інциденту. Наразі тривають слідчі дії згідно вимогами чинного законодавства.