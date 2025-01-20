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У Білій Церкві троє підлітків побили дівчинку: поліція почала розслідування

Біла Церква, Понеділок 20 січня 2025 11:50
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У Білій Церкві троє підлітків побили дівчинку: поліція почала розслідування Фото: Конфлікт між підлітками (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

У Білій Церкві в Київській області підлітки побили 12-річну дівчинку. Зараз поліцейські розслідують інцидент.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління Національної поліції в Київській області.

Інцидент став відомий після звернення матері потерпілої до поліції.

За попередніми даними, тілесні ушкодження дитині нанесли троє неповнолітніх: ровесниця потерпілої, а також двоє хлопців віком 15 і 16 років.

Під час першочергових слідчих дій поліцейські знайшли відеозапис, на якому зафіксовано факт побиття дівчинки.

Дізнанням Білоцерківського управління поліції Київської області було відкрито досудове розслідування за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України - умисне легке тілесне ушкодження.

Слідчі нададуть правову оцінку діям кожного з учасників інциденту. Наразі тривають слідчі дії згідно вимогами чинного законодавства.

Нагадаємо, що в Оболонському районі Києва посеред футбольного поля дівчата-підлітки побили 12-річну школярку. Поліцейські встановили потерпілу місцеву жительку та чотирьох дівчат, які нанесли їй тілесні ушкодження.

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Національна поліція Підлітки
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