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У Білій Церкві чоловік підірвав гранату під час сварки з дружиною, жінка померла

П'ятниця 02 серпня 2024 15:51
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У Білій Церкві чоловік підірвав гранату під час сварки з дружиною, жінка померла Ілюстративне зображення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В одному з будинків Білої Церкви, під час сварки, 57-річний чоловік підірвав гранату. Внаслідок вибуху загинула його дружина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку поліції Київської області.

Що сталось

57-річний чоловік, перебуваючи у стані алкогольного спʼяніння, прийшов до будинку, де окремо проживали його дружина та син. Під час суперечки він підірвав гранату "РГД-5" в одній із кімнат.

Внаслідок вибуху усі члени сім'ї отримали мінно-вибухові травми й осколкові поранення різних частин тіла. Жінка померла під час реанімаційних заходів. 36-річний син зловмисника перебуває у стабільності стані.

Що загрожує

Зловмисник наразі перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Йому повідомили про підозру за фактами замаху на вбивство та незаконного поводження з боєприпасами.

Чоловікові загрожує 15 років тюрми.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, як у Львові нещодавно біля багатоповерхівки вибухнула граната внаслідок чого загинув чоловік.

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