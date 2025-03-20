Білий дім звинувачує Байдена в дефіциті яєць: убили мільйони курей перед інавгурацією Трампа

Яєчна криза в Сполучених Штатах була спричинена діями адміністрації президента Джо Байдена. Пік забою курей було зафіксовано перед інавгурацією Дональда Трампа 20 січня.

Про це заявила прессекретар Білого дому Керолайн Лівітт, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її пост у мережі Х (Twitter).

"Адміністрація Байдена вбила майже 8 МІЛЬЙОНІВ курей перед інавгурацією президента Трампа, що призвело до дефіциту постачань і зростання цін", - написала прессекретарка капслоком.

Лівітт заявила, що яєчна криза - це криза Байдена, але Трамп і міністр сільського господарства Брук Леслі Роллінз "її виправляють!"

Прессекретарка оприлюднила графік забою курей до і після інавгурації Трампа, на якому видно зниження цього показника.

Яєчна криза в США

На початку 2025 року у США виник дефіцит курячих яєць, що призвело до значного зростання цін на цей продукт. Вартість десятка яєць у США піднялася до 10 доларів.

Основною причиною кризи стала епідемія пташиного грипу, що почалася 2022 року, внаслідок якої загинуло понад 130 млн голів свійської птиці.

Епідемія пташиного грипу змусила владу знищувати мільйони курей-несучок, що призвело до зниження виробництва яєць. У деяких штатах полиці магазинів спорожніли, і було введено обмеження на продаж яєць в одні руки.

Для розв'язання проблеми адміністрація Трампа звернулася до європейських країн із проханням збільшити експорт яєць на американський ринок, однак отримала відмову.