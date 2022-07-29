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Били зажигательными боеприпасами. Появилось видео обстрела жилых домов в Никополе

Фото: россияне ударили по Никополю зажигательными боеприпасами (t.me/Yevtushenko_E)
Автор: Руслан Гаращенко

В ночь на 29 июля российские войска остреляли жилые кварталы Никополя зажигательными боеприпасами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Никопольской РГА Евгения Евтушенко.

Также Евтушенко показал последствия обстрела. На фото видно, что от удара пострадали жилые дома. Кроме того, несколько ракет упали на кладбище.

Напомним, сегодня ночью оккупанты обстреляли Никопольский и Криворожский районы из "Градов". В Никополе удар был нанесен по жилому кварталу. Всего по городу выпустили более 40 реактивных снарядов. В результате удара повреждены шесть частных домов и хозяйственные постройки.

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