Били й імітували розстріл. Встановлено окупантів, які катували цивільних в Бучанському районі

Що сталось

"19 березня 2022 року під час окупації Бучанського району Київської області росіяни потрапили під артилерійський обстріл ЗСУ. Під приводом пошуку навідників артилерійського вогню вони захопили у полон чотирьох мешканців села Здвижівка", - пише пресслужба.

В момент затримання двоє потерпілих перебували на території своїх домоволодінь, а інші йшли від родичів додому. Під час "затримання" терористи виявили у однієї з жертв фото військової техніки, датоване 25 лютого 2022 року, що стало приводом вивезти потерпілих в сарай на околиці села для допитів.

Утримуючи жертв при мінусовій температурі, росіяни імітували розстріл та вимагали визначитись, хто з них навідник. Не отримавши відповіді, терористи вивезли одного з полонених в лісосмугу, де пів години били його ногами, після чого облили бензином й імітували спалення, зокрема стріляли над головою з автоматів.

"Після цього потерпілих відпустили, обумовивши тим, що навідників знайшли та вбили інші російські солдати", - додає пресслужба.

Фото: встановлено окупантів, які катували цивільних в Бучанському районі (npu.gov.ua)

Злочинців ідентифіковано

До катування цивільних причетні спецпризначенці "ОМОН" та "СОБР" управління Росгвардії по Красноярському краю Росії. Керував ними командир спеціального загону швидкого реагування "ОМОН" по Красноярському краю. Зокрема останній й віддавав накази про викрадення, а також катування.

Командиру загону повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 438 Кримінального Кодексу України. Йому загрожує до 12 років в'язниці.

Масові вбивства жителів Бучі

Під час окупації міста Бучі та його околиць російські війська влаштували масові вбивства мирних жителів. Тіла загиблих людей знайшли українські військові одразу ж після деокупації міста у квітні 2022 року. Поліція повідомляла, що від рук окупантів у місті загинула щонайменше 461 людина, а на інших територіях Київської області росіяни вбили щонайменше 1137 людей.

Нещодавно Служба безпеки України оголосила підозру окупанту, який отримав "Героя Росії" за розстріли в Бучі.