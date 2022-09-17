UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Били током и выжигали кресты на теле: житель Купянска рассказал о пытках ФСБ

Фото: в Купянске ФСБ и солдаты РФ пытали местных жителей (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские солдаты и ФСБ пытали жителей Купянска в Харьковской области. Оккупанты выбивали информацию, угрожали и издевались над украинцами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

СБУ опубликовала показания местного мужчины, которого незаконно задержали и арестовали. Оккупанты пытали его и требовали рассказать информацию о бывших участниках АТО, бойцах теробороны и жителях с проукраинской позицией.

Задержанных сотрудники ФСБ держали в ужасающих условиях. В камерах, которые рассчитаны на двоих, удерживали восьмерых.

"Меня на первом допросе минут 40 били током, стреляли в меня то ли из пневматики, то ли из газового, не знаю - я в мешке был… Били битами или железными трубами", - рассказал мужчина.

По его словам, некоторым из задержанных оккупанты выжигали паяльником на теле кресты. ФСБ угрожала отправить украинцев на минные поля и разделаться с семьями, если задержанные не скажут необходимой информации.

Напомним, вчера известно, что украинские бойцы перешли на левый берег реки Оскол и полностью освободили Купянск от оккупантов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КупянскХарьковСлужба безопасности УкраиныФСБ