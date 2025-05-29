Били, роздягали і закопували в землю: трьох окупантів засудили за знущання над цивільним

Як повідомляється, за підтримання публічного обвинувачення прокурорами Офісу генерального прокурора трьох військовослужбовців РФ визнано винними у жорстокому поводженні з цивільним населенням (ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України). Кожного з них засуджено до 12 років позбавлення волі.

Прокурори у суді довели, що військовослужбовці збройних сил РФ у березні 2022 року, перебуваючи у тимчасово окупованому с. Гавронщина Макарівської ОТГ Бучанського району Київської області жорстоко поводились з цивільною особою.

Впродовж тижня вони знущалися над місцевим мешканцем - завдавали тілесних ушкоджень, погрожували вогнепальною зброєю, зв’язували руки та ноги мотузкою. Окупанти роздягали чоловіка, закопували в землю, не надавали воду, їжу та одяг.