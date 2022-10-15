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У Білгородській області РФ у військовій частині сталася стрілянина: що відомо

Фото: у Білгородській області РФ у військовій частині сталася стрілянина (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Невідомий сьогодні, 15 жовтня, відкрив стрілянину в одній із військових частин Білгородської області Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Baza.

За попередніми даними, внаслідок події є загиблі та поранені. Про кількість убитих та поранених, а також про причини конфлікту не повідомляється.

Раніше ми писали, що вчора у російському Білгороді спрацювали системи ППО. На місцевій підстанції почалася сильна пожежа, внаслідок якої в місті зникло світло.

Також нагадаємо, що у четвер, 13 жовтня, у селищі Жовтневий Білгородської області РФ сталися вибухи на складі з боєприпасами.

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