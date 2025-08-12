В центрі Ірпеня жінка вчинила наругу над Алеєю пам’яті Героїв

Осквернення пам'яті загиблих захисників

Нагадаємо, у Хмельницькому п'яний 53-річний чоловік порізав канцелярським ножем портрет Героя Небесної Сотні на Алеї Слави. До приїзду поліції порушника утримували люди.

Також у Сумах невідомі вирізали букву "Z" на одному з банерів, розміщених на Алеї Слави на майдані Незалежності.

У травні в Києві поліція затримала жінку, яка влаштувала хуліганство на Алеї Героїв: вона розкидала квіти й пошкодила фотографії полеглих захисників, розміщені на клумбі.