Зустріч Трампа та Путіна Війна в Україні

В центрі Ірпеня жінка вчинила наругу над Алеєю пам’яті Героїв

Фото: Алея пам'яті Героїв (mykyivregion.com.ua)
Автор: РБК-Україна

В Ірпені Київської області жінка осквернила меморіал на Алеї пам’яті Героїв. Поліція вже встановила порушницю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУНП у Київській області.

Як повідомили правоохоронці, вони Ірпені розшукали жінку, яка на Алеї пам'яті Героїв била портрети загиблих захисників України та показувала середній палець.

Інцидент було зафіксовано на відео, яке розлетілося в соцмережах. Після моніторингу поліцейські оперативно встановили особу жінки. Нею виявилася 45-річна місцева жителька.

Правоохоронці продовжують з'ясовувати всі обставини події.

 

 

 

Осквернення пам'яті загиблих захисників

Нагадаємо, у Хмельницькому п'яний 53-річний чоловік порізав канцелярським ножем портрет Героя Небесної Сотні на Алеї Слави. До приїзду поліції порушника утримували люди.

Також у Сумах невідомі вирізали букву "Z" на одному з банерів, розміщених на Алеї Слави на майдані Незалежності.

У травні в Києві поліція затримала жінку, яка влаштувала хуліганство на Алеї Героїв: вона розкидала квіти й пошкодила фотографії полеглих захисників, розміщені на клумбі.

Ірпіньсканал