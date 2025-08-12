В центрі Ірпеня жінка вчинила наругу над Алеєю пам’яті Героїв
В Ірпені Київської області жінка осквернила меморіал на Алеї пам’яті Героїв. Поліція вже встановила порушницю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУНП у Київській області.
Як повідомили правоохоронці, вони Ірпені розшукали жінку, яка на Алеї пам'яті Героїв била портрети загиблих захисників України та показувала середній палець.
Інцидент було зафіксовано на відео, яке розлетілося в соцмережах. Після моніторингу поліцейські оперативно встановили особу жінки. Нею виявилася 45-річна місцева жителька.
Правоохоронці продовжують з'ясовувати всі обставини події.
Осквернення пам'яті загиблих захисників
Нагадаємо, у Хмельницькому п'яний 53-річний чоловік порізав канцелярським ножем портрет Героя Небесної Сотні на Алеї Слави. До приїзду поліції порушника утримували люди.
Також у Сумах невідомі вирізали букву "Z" на одному з банерів, розміщених на Алеї Слави на майдані Незалежності.
У травні в Києві поліція затримала жінку, яка влаштувала хуліганство на Алеї Героїв: вона розкидала квіти й пошкодила фотографії полеглих захисників, розміщені на клумбі.