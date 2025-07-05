Біль у лікті може бути ознакою важкої хвороби: не ігноруйте це
На перший погляд, незначний біль у лікті може бути тривожним дзвіночком серйозних серцевих захворювань. Його ігнорування - ризик, який може коштувати життя.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TikTok-сторінку американського кардіолога Еммануеля Ісанга.
Які симптоми можуть свідчити про серцевий напад
За словами експерта, біль у грудях може проявлятися по-різному у жінок. Одна з речей, про яку недостатньо говорять, це те, що не весь біль у грудях проявляється однаково, особливо у жінок.
Доктор Ісанг виділив деякі ознаки та симптоми, які люди відчувають, коли страждають від дискомфорту в грудях, що може бути спричинений серцевим нападом або закупоркою судин.
"Зазвичай люди відчувають дискомфорт у середній частині грудини, який іноді віддає в плече, щелепу, лікоть", - сказав він.
У деяких людей може не бути класичного болю в грудях. Іноді виникає лише біль у ліктях, у щелепі або задишка. Також може бути сильна пітливість або запаморочення.
Зокрема, варто негайно звернутися до лікаря, якщо біль у руці виник раптово і виникає з тиском, важкістю або стисканням грудей. Це може бути ознакою серцевого нападу.
Причини виникнення серцевого нападу
Фактори ризику серцевого нападу:
- підвищений артеріальний тиск (гіпертонія)
- високий рівень холестерину
- цукровий діабет
- куріння
- ожиріння
- малорухомий спосіб життя
- нездорове харчування (багато трансжирів, цукру, солі)
- стрес і тривожність
- спадкова схильність
- вік (ризик зростає після 45 у чоловіків і після 55 у жінок)
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