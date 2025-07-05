Біль у лікті може бути ознакою важкої хвороби: не ігноруйте це

На перший погляд, незначний біль у лікті може бути тривожним дзвіночком серйозних серцевих захворювань. Його ігнорування - ризик, який може коштувати життя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TikTok -сторінку американського кардіолога Еммануеля Ісанга.

Які симптоми можуть свідчити про серцевий напад

За словами експерта, біль у грудях може проявлятися по-різному у жінок. Одна з речей, про яку недостатньо говорять, це те, що не весь біль у грудях проявляється однаково, особливо у жінок.

Доктор Ісанг виділив деякі ознаки та симптоми, які люди відчувають, коли страждають від дискомфорту в грудях, що може бути спричинений серцевим нападом або закупоркою судин.

"Зазвичай люди відчувають дискомфорт у середній частині грудини, який іноді віддає в плече, щелепу, лікоть", - сказав він.

У деяких людей може не бути класичного болю в грудях. Іноді виникає лише біль у ліктях, у щелепі або задишка. Також може бути сильна пітливість або запаморочення.

Зокрема, варто негайно звернутися до лікаря, якщо біль у руці виник раптово і виникає з тиском, важкістю або стисканням грудей. Це може бути ознакою серцевого нападу.

Причини виникнення серцевого нападу

Фактори ризику серцевого нападу: