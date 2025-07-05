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Біль у лікті може бути ознакою важкої хвороби: не ігноруйте це

Субота 05 липня 2025 14:58
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Біль у лікті може бути ознакою важкої хвороби: не ігноруйте це Названо ознаки, які свідчать про проблеми з серцем (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

На перший погляд, незначний біль у лікті може бути тривожним дзвіночком серйозних серцевих захворювань. Його ігнорування - ризик, який може коштувати життя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TikTok-сторінку американського кардіолога Еммануеля Ісанга.

Які симптоми можуть свідчити про серцевий напад

За словами експерта, біль у грудях може проявлятися по-різному у жінок. Одна з речей, про яку недостатньо говорять, це те, що не весь біль у грудях проявляється однаково, особливо у жінок.

Доктор Ісанг виділив деякі ознаки та симптоми, які люди відчувають, коли страждають від дискомфорту в грудях, що може бути спричинений серцевим нападом або закупоркою судин.

"Зазвичай люди відчувають дискомфорт у середній частині грудини, який іноді віддає в плече, щелепу, лікоть", - сказав він.

У деяких людей може не бути класичного болю в грудях. Іноді виникає лише біль у ліктях, у щелепі або задишка. Також може бути сильна пітливість або запаморочення.

Зокрема, варто негайно звернутися до лікаря, якщо біль у руці виник раптово і виникає з тиском, важкістю або стисканням грудей. Це може бути ознакою серцевого нападу.

Причини виникнення серцевого нападу

Фактори ризику серцевого нападу:

  • підвищений артеріальний тиск (гіпертонія)
  • високий рівень холестерину
  • цукровий діабет
  • куріння
  • ожиріння
  • малорухомий спосіб життя
  • нездорове харчування (багато трансжирів, цукру, солі)
  • стрес і тривожність
  • спадкова схильність
  • вік (ризик зростає після 45 у чоловіків і після 55 у жінок)

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