Бігати більше не треба: ось які тренування ефективно дають схуднути
Протягом багатьох років вважалося, що довгі дистанції бігу є ключем до схуднення. Експерти з харчування та тренувань доводять, що схуднути можна, не витрачаючи години на кардіотренування.
Які саме тренування треба робити, щоб скинути вагу, пояснює РБК-Україна з посиланням на Marca.
Ефективна рутина для схуднення
Ідея, що лише кардіотренування можуть призвести до схуднення, є хибною. Замість того, щоб годинами бігати, тренери пропонують включити до своєї програми силові вправи та інтервальні тренування. Ці методи не тільки допомагають спалювати калорії під час тренування, але й підвищують метаболізм у стані спокою, що означає, що ви продовжуватимете спалювати калорії навіть після завершення тренування.
Ефективна рутина може включати:
Силові тренування
Підняття ваги або виконання вправ з власною вагою (таких як присідання, віджимання та підтягування) допомагає нарощувати м'язи. Коли ви збільшуєте м'язову масу, ваше тіло спалює більше калорій навіть у стані спокою.
Високоінтенсивні інтервальні тренування (ВІІТ)
Чергування коротких періодів інтенсивних вправ з періодами відпочинку або легкої активності може бути ефективнішим для спалювання жиру, ніж безперервне кардіо. Цей тип тренувань максимально спалює калорії та покращує серцево-судинну витривалість за менший час.
Мобільність та гнучкість
Включення таких вправ, як йога або розтяжка, може покращити відновлення та запобігти травмам, що є ключовим при виконанні інтенсивних тренувань.
Харчування дуже важливо для схуднення
На додаток до фізичних вправ, дієта відіграє ключову роль у будь-якій програмі схуднення. Вибір збалансованої дієти, багатої на нежирні білки, фрукти, овочі та цільнозернові продукти, може посилити результати, отримані від фізичних вправ.
Контроль порцій та уникнення ультраперероблених продуктів також є ключовими стратегіями для досягнення дефіциту калорій, необхідного для схуднення.
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