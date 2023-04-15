Безпечний Великдень. СБУ дала рекомендації українцям щодо святкувань

Росія не полишає спроб дестабілізувати обстановку всередині України, тому українцям під час Великодніх свят треба бути вкрай обережними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Military Media Center .

"Зазнаючи поразки на полі бою, Росія не полишає спроб дестабілізувати обстановку всередині України, розхитати єдність українського суспільства. Для цього РФ застосовує різноманітні інструменти, приділяючи особливу увагу релігійній тематиці", - зауважили в медіа-центрі.

Служба безпеки України закликає громадян напередодні свят:

обмежити відвідування масових заходів, під якими б гаслами вони не відбувалися;

не піддаватися на можливі провокації чи підбурювання до незаконних дій;

дотримуватися комендантської години, встановленої для вашого регіону;

не ігнорувати сигнали повітряної тривоги і під час неї перебувати в укриттях;

без потреби не затримуватися у храмах при освяченні Великоднього кошика;

повідомляти правоохоронні органи про підозрілі предмети та осіб, які можуть влаштовувати провокації чи становити потенційну загрозу.

До того ж в СБУ працює спеціальна гаряча лінія 0-800-501-482 та відповідна електронна пошта: callcenter@ssu.gov.ua.

Нагадаємо, на Великдень по всій Україні посилять заходи безпеки.

РБК-Україна також повідомляло про тривалість комендантської години в різних областях України на Великдень.

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