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Безпечний Великдень. СБУ дала рекомендації українцям щодо святкувань

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Україна, Субота 15 квітня 2023 16:09
Безпечний Великдень. СБУ дала рекомендації українцям щодо святкувань Фото: рекомендації від СБУ щодо святкування Великодня (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Росія не полишає спроб дестабілізувати обстановку всередині України, тому українцям під час Великодніх свят треба бути вкрай обережними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Military Media Center.

"Зазнаючи поразки на полі бою, Росія не полишає спроб дестабілізувати обстановку всередині України, розхитати єдність українського суспільства. Для цього РФ застосовує різноманітні інструменти, приділяючи особливу увагу релігійній тематиці", - зауважили в медіа-центрі.

Служба безпеки України закликає громадян напередодні свят:

  • обмежити відвідування масових заходів, під якими б гаслами вони не відбувалися;
  • не піддаватися на можливі провокації чи підбурювання до незаконних дій;
  • дотримуватися комендантської години, встановленої для вашого регіону;
  • не ігнорувати сигнали повітряної тривоги і під час неї перебувати в укриттях;
  • без потреби не затримуватися у храмах при освяченні Великоднього кошика;
  • повідомляти правоохоронні органи про підозрілі предмети та осіб, які можуть влаштовувати провокації чи становити потенційну загрозу.

До того ж в СБУ працює спеціальна гаряча лінія 0-800-501-482 та відповідна електронна пошта: callcenter@ssu.gov.ua.

Нагадаємо, на Великдень по всій Україні посилять заходи безпеки.

РБК-Україна також повідомляло про тривалість комендантської години в різних областях України на Великдень.

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