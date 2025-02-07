Безпечна їзда взимку: як контролювати авто на слизькій дорозі

Практично всі сучасні авто мають електронних помічників, які суттєво підвищують безпеку руху, у тому числі і на непевних, так би мовити, поверхнях. Але і водій у свою чергу має допомогти системам, проявивши додаткову акуратність і майстерність. Що мається на увазі?

Якщо на дорозі слизько

Нічого хитрого у зимових прийомах керування немає, точніше це навіть не прийоми, а стиль поведінки, на який слід переходити, коли є сумніви щодо надійності зчеплення з дорогою попереду.

1. Повільно, плавно, і завчасно – ось таку установку треба дати собі перед виїздом на ділянку вулиці чи автотраси, яка може виявитись слизькою. Обертати кермо, тиснути чи відпускати педалі – все слід робити плавно, ми б сказали, крадькома. Якщо ні – різка зміна зусиль, що передаються на колеса, призведе до прослизання шин відносно поверхні дороги. А значить, машина у кращому випадку забуксує, а у більшості випадків – отримає занос передньої чи задньої осі.

2. Налаштуйтесь на уважність і приготуйтесь, що вам доведеться трохи попрацювати. Якою б досконалою не була ваша машина, на слизькій дорозі від водія знадобиться концентрація уваги. Приглушіть музику, попросіть пасажирів помовчати, перемкніть вентилятор клімату на тихі оберти. Інакше вам буде важко почути, як порушується звичайна залежність між обертами двигуна та швидкістю машини. Тому що коли колеса буксують, двигун починає крутитись швидше, а машина при цьому рухається повільніше або зовсім стоїть. Рушаючи на "механіці", відпускайте зчеплення максимально повільно, а оберти двигуна тримайте максимально низькими – бувалі водії кажуть, "в натяжку". Як варіант, у такій ситуації можна рушати з другої передачі. З автоматичною коробкою передач увімкніть зимовий режим трансмісії (на старих моделях), або в ручному режимі рушайте з другої передачі.

3. Швидкість руху за найменших сумнівів тримайте низькою. Важливо не звертати уваги на тих сміливих водіїв, які їдуть набагато швидше за потік транспорту і конкретно за вас – не беріть з них приклад. Можливо, це професійні гонщики, можливо, у них шиповані шини, а можливо, за кількасот метрів ви побачите їх в кюветі – але ви повинні спиратися тільки на свої відчуття і вміння.

4. Гальмуйте завжди завчасно. Для безпечного уповільнення тримайте більшу, ніж зазвичай дистанцію, особливо якщо бачите попереду скупчення машин чи перехрестя. Уважному водієві не важко спрогнозувати сигнал світлофора, на який він під'їде до перехрестя. Коли дозволяє обстановка, гальмуйте двигуном, відпускаючи акселератор при увімкненій передачі (на АКП передачу тримайте в ручному режимі). Це безпечний спосіб уповільнення, якщо на машині немає антиблокувальної системи ABS. Проте не забувайте, що різко відпущена педаль зчеплення чи занизька передача при гальмуванні двигуном теж викликають прослизання коліс і подальші неприємності.

5. Вибудовуйте траєкторію поворотів так, що машина йшла максимально великим радіусом. Важливо також відразу спрямувати автомобіль по такій дузі, щоб вже в повороті не доводилося корегувати траєкторію, довертаючи кермо. Гальмівну педаль у слизьких поворотах чіпати не можна: це гарантовано призведе до дуже небезпечної ситуації – зносу передньої осі, коли машина втрачає керування. І ще в повороті неприпустимо рухатись накатом, передача повинна бути включена. Причому краще вища, ніж нижча, бо в другому випадку ведучі колеса отримують додатковий ризик до заносу.

Коротко

Ризик опинитись раптом на слизькій дорозі особливо високий у морозні дні, яким передувала відлига, коли присутні на дорозі опади того чи іншого типу перетворюються на кригу. А оскільки українські зими останніми роками виходять дуже мінливими, то можна сказати, що всі морозні дні (а в першу чергу ранки!) потребують від водія підвищеної уваги.