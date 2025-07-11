Безпечна навіть для немовлят: на вокзалах України з'явились точки з питною водою (список)

На вокзалах України активно відкривають точки з питною водою, щоб пасажири могли втамувати спрагу або набрати воду в пляшку.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу АТ "Укрзалізниця" у Facebook.
В акціонерному товаристві розповіли, що "Укрзалізниця" отримала 58 сучасних систем доочищення води (завдяки підтримці Nova Ukraine), тож на вокзалах стане більше точок з питною водою.
Зазначається, що цю воду можна використовувати навіть для приготування дитячих сумішей - без кип'ятіння.
Уточнюється, що пасажири можуть втамувати спрагу або ж набрати воду в пляшку прямо у приміщеннях вокзалів:
Станом на ранок п'ятниці, 11 липня, очищена вода вже доступна на 29 вокзалах України:
"Завершити встановлення систем на інших вокзалах планується до 20 липня", - підсумували у компанії.
Нагадаємо, раніше в УЗ "розсекретили" вагони майбутнього та пояснили, що і коли може змінитись для пасажирів.
Крім того, компанія збільшила кількість жіночих купе - вони доступні у складі вже 15 поїздів "Укрзалізниці".
Повідомлялось також, що до роботи у спеку впродовж літнього сезону 2025 року готові понад 1100 пасажирських вагонів УЗ із кондиціонерами, які можна легко знайти під час купівлі квитків.
А для того, щоб перетворити поїздки в поїздах і відвідування вокзалів України на захоплюючу для дітей подію, УЗ запустила новий сімейний проект "Паспорт мандрівника".
Читайте також, як встигнути забронювати групову поїздку залізницею влітку та як діяти пасажирам, якщо потяг запізнюється.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на канал РБК-Україна в Telegram.