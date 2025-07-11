Безпечна навіть для немовлят: на вокзалах України з'явились точки з питною водою (список)

Чим зручні такі точки та де шукати воду на вокзалі

В акціонерному товаристві розповіли, що "Укрзалізниця" отримала 58 сучасних систем доочищення води (завдяки підтримці Nova Ukraine), тож на вокзалах стане більше точок з питною водою.

Зазначається, що цю воду можна використовувати навіть для приготування дитячих сумішей - без кип'ятіння.

Уточнюється, що пасажири можуть втамувати спрагу або ж набрати воду в пляшку прямо у приміщеннях вокзалів:

у залах очікування;

у пунктах незламності;

у холах.

На яких вокзалах очищена вода вже доступна

Станом на ранок п'ятниці, 11 липня, очищена вода вже доступна на 29 вокзалах України:

Київ-Пасажирський;

Чернігів;

Дарниця;

Житомир;

Ніжин;

Вінниця;

Хмельницький;

Козятин;

Жмеринка;

Запоріжжя-1;

Дніпро-Головний;

Кривий Ріг;

Павлоград-1;

Синельникове-1;

П'ятихатки;

Кам'янське-Пасажирське;

Слов'янськ;

Краматорськ;

Рівне;

Луцьк;

Шевченко;

Помічна;

Олександрія;

Черкаси;

Львів;

Тернопіль;

Одеса;

Миколаїв;

Подільськ.

"Завершити встановлення систем на інших вокзалах планується до 20 липня", - підсумували у компанії.

Публікація УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)