Безпечна навіть для немовлят: на вокзалах України з'явились точки з питною водою (список)
На вокзалах України активно відкривають точки з питною водою, щоб пасажири могли втамувати спрагу або набрати воду в пляшку.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу АТ "Укрзалізниця" у Facebook.
Чим зручні такі точки та де шукати воду на вокзалі
В акціонерному товаристві розповіли, що "Укрзалізниця" отримала 58 сучасних систем доочищення води (завдяки підтримці Nova Ukraine), тож на вокзалах стане більше точок з питною водою.
Зазначається, що цю воду можна використовувати навіть для приготування дитячих сумішей - без кип'ятіння.
Уточнюється, що пасажири можуть втамувати спрагу або ж набрати воду в пляшку прямо у приміщеннях вокзалів:
- у залах очікування;
- у пунктах незламності;
- у холах.
На яких вокзалах очищена вода вже доступна
Станом на ранок п'ятниці, 11 липня, очищена вода вже доступна на 29 вокзалах України:
- Київ-Пасажирський;
- Чернігів;
- Дарниця;
- Житомир;
- Ніжин;
- Вінниця;
- Хмельницький;
- Козятин;
- Жмеринка;
- Запоріжжя-1;
- Дніпро-Головний;
- Кривий Ріг;
- Павлоград-1;
- Синельникове-1;
- П'ятихатки;
- Кам'янське-Пасажирське;
- Слов'янськ;
- Краматорськ;
- Рівне;
- Луцьк;
- Шевченко;
- Помічна;
- Олександрія;
- Черкаси;
- Львів;
- Тернопіль;
- Одеса;
- Миколаїв;
- Подільськ.
"Завершити встановлення систем на інших вокзалах планується до 20 липня", - підсумували у компанії.
Публікація УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Нагадаємо, раніше в УЗ "розсекретили" вагони майбутнього та пояснили, що і коли може змінитись для пасажирів.
Крім того, компанія збільшила кількість жіночих купе - вони доступні у складі вже 15 поїздів "Укрзалізниці".
Повідомлялось також, що до роботи у спеку впродовж літнього сезону 2025 року готові понад 1100 пасажирських вагонів УЗ із кондиціонерами, які можна легко знайти під час купівлі квитків.
А для того, щоб перетворити поїздки в поїздах і відвідування вокзалів України на захоплюючу для дітей подію, УЗ запустила новий сімейний проект "Паспорт мандрівника".
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