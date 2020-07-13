На безопасность газопроводов в тарифе "Запорожгаза" предусмотрено недостаточно средств

В тарифе АО "Запорожгаз" на работы по безопасности на 1 км газопроводов заложено 47,02 гривен в месяц. Этой суммы не хватает на покрытие всех расходов.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"У нас почти 6% газопроводов, которые обслуживает АО "Запорожгаз", построены более 40 лет назад, и срок их эксплуатации уже закончился. Еще 15% газопроводов старше 25 лет. Они изношены, требуют ремонта, реконструкции и замены отдельных участков или оборудования", - рассказывает технический директор АО "Запорожгаз" Юрий Заставский.

В компании отмечают, что для повышения уровня безопасности газоснабжения необходимы инвестиции на уровне 200 млн гривен в год. "Только при таком финансировании система газопроводов сможет функционировать намного эффективнее и станет дешевле в обслуживании", - говорится в сообщении.

В этом году "Запорожгаз" выполнил реконструкцию с полной заменой оборудования 12 ГРП, установил 10 новых ШГРП, которые обеспечивают стабильность давления газа, очистки его от мелкодисперсных частиц, безопасную подачу на конфорки потребителей по всему региону. По словам пресс-службы, компания постоянно осуществляет технический осмотр и регулировка газораспределительного оборудования, станций электрохимзащиты сетей от коррозии, проводит замену задвижек, отключающих устройств, счетчиков, ревизию соединений, выявляет и устраняет утечки газа, ликвидирует аварийные ситуации.

"Запорожгаз" обслуживает 10 тыс. км газораспределительных сетей, 1,5 тыс. ГРП и ШГРП, десятки тысяч различного рода устройств, регулирующего и защитного оборудования на сетях. На начало 2020 года в Запорожской области уже исчерпали свой технический ресурс 635 км газопроводов, 200 ШГРП и 122 ГРП", - говорится в сообщении.