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Безкоштовно евакуйовував людей. В Херсоні перевізники побили волонтера

Фото: перевізники побили волонтера (facebook_com_patrolpolice_gov_ua)
Автор: Каріна Левицька

В Херсоні місцеві перевізники побили волонтера, що безкоштовно евакуйовував людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву поліції Херсонської області.

За даними правоохоронців, під час моніторингу місцевих новин вони виявили сюжет про побиття волонтера, який займався евакуацією населення з Херсона.

Під час перевірки інформації слідчі Херсонського районного управління поліції встановили, що вчора, 16 червня, близько 16-ї години 42-річний житель обласного центру приїхав із пасажирами до міжміського автовокзалу. Там до нього підійшли 35-річний раніше судимий херсонець та ще один невідомий. Між чоловіками спалахнув конфлікт щодо пасажирських перевезень, який переріс у переслідування на автомобілях та бійку.

За кілька годин після інциденту постраждалий самостійно звернувся до лікарні, де йому встановили діагноз: множинні забійні рани м’яких тканин голови та тіла, забій нижнього щелепного суглоба. Писати заяву за фактом його побиття чоловік відмовився.

За словами начальника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, особи нападників вже встановили. Вони заробляють на пасажирських перевезеннях, коли побитий волонтер вивозив людей з Херсонської області безкоштовно.

Нападникам на волонтера загрожує до 5 років обмеження волі або до 4 років в’язниці. Наразі триває досудове розслідування.

Нагадаємо, у середу, 14 червня, російські війська вкотре атакували Херсон. Внаслідок обстрілу травмовано двох волонтерів, серед них іноземець.

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