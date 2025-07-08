Безкоштовне щеплення від ВПЛ: Україна вперше вакцинуватиме дівчат для захисту від раку
Із 2026 року в Україні вперше запровадять безкоштовну вакцинацію проти вірусу папіломи людини (ВПЛ) для дівчат віком 12-13 років. Щеплення проводитимуть за національним Календарем профілактичних щеплень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров’я України.
Що передбачає нова ініціатива
Державне підприємство "Медичні закупівлі України" вже уклало договір на постачання 9-валентної вакцини проти ВПЛ, яка захищає від 9 найпоширеніших типів вірусу, зокрема 7 високоонкогенних. Два з них - 16 і 18 - спричиняють близько 70% випадків раку шийки матки, згідно з даними ВООЗ.
Коли почнуть щеплення
Перші поставки вакцини очікуються наприкінці 2025 року. Вакцинація буде безоплатною, а закупівля відбулася за механізмом керованого доступу - це дозволяє придбати препарат за нижчою ціною завдяки прямим переговорам з виробником.
У МОЗ розповіли, чому це важливо:
- Україна гармонізує Календар щеплень з міжнародними стандартами;
- щеплення до початку статевого життя дозволяє максимально ефективно запобігти інфікуванню;
- вакцинація допоможе зменшити захворюваність на рак шийки матки та інші ВПЛ-асоційовані хвороби.
Зараз вакцинація проти ВПЛ за національним календарем проводиться вже в 75 країнах, а загалом вона включена до програм імунізації в 149 країнах світу.
Нагадаємо, у Києві дівчата віком 9-13 років можуть безкоштовно вакцинуватися від ВПЛ - з міського бюджету закуплено сучасну 9-валентну вакцину "Гардасил 9". Це щеплення захищає від дев’яти типів ВПЛ, зокрема тих, що спричиняють рак шийки матки. Експерт пояснив, чому важливо вакцинуватися до початку статевого життя. Вакцинація проводиться у майже 30 медичних закладах столиці.
Також РБК-Україна розповідало, що в Україні пропонують заборонити відвідування шкіл і дитсадків дітям без обов’язкових щеплень (крім тих, хто має медичні протипоказання). Також дорослим без вакцинації можуть заборонити перебування в освітніх закладах. Законопроєкт передбачає обов’язкове дотримання медичних вимог для хворих на інфекційні хвороби та фіксацію відмов від щеплень.
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