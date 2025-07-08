Безкоштовне щеплення від ВПЛ: Україна вперше вакцинуватиме дівчат для захисту від раку

Із 2026 року в Україні вперше запровадять безкоштовну вакцинацію проти вірусу папіломи людини (ВПЛ) для дівчат віком 12-13 років. Щеплення проводитимуть за національним Календарем профілактичних щеплень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров’я України .

Що передбачає нова ініціатива

Державне підприємство "Медичні закупівлі України" вже уклало договір на постачання 9-валентної вакцини проти ВПЛ, яка захищає від 9 найпоширеніших типів вірусу, зокрема 7 високоонкогенних. Два з них - 16 і 18 - спричиняють близько 70% випадків раку шийки матки, згідно з даними ВООЗ.

Коли почнуть щеплення

Перші поставки вакцини очікуються наприкінці 2025 року. Вакцинація буде безоплатною, а закупівля відбулася за механізмом керованого доступу - це дозволяє придбати препарат за нижчою ціною завдяки прямим переговорам з виробником.

У МОЗ розповіли, чому це важливо:

Україна гармонізує Календар щеплень з міжнародними стандартами;

щеплення до початку статевого життя дозволяє максимально ефективно запобігти інфікуванню;

вакцинація допоможе зменшити захворюваність на рак шийки матки та інші ВПЛ-асоційовані хвороби.

Зараз вакцинація проти ВПЛ за національним календарем проводиться вже в 75 країнах, а загалом вона включена до програм імунізації в 149 країнах світу.