Безкоштовне лікування безпліддя в Україні: як скористатись програмою

Як лікувати безпліддя в Україні безкоштовно

В Україні послуги з безоплатного лікування безпліддя за допомогою допоміжних репродуктивних технологій (ДРТ) включили до програми медичних гарантій у 2024 році.

Один цикл коштує 84 826 гривень, проте є безоплатним для пацієнтів.

За цим напрямом Національна служба здоров'я України (НСЗУ) вже сплатила у 2025 році понад 108,7 млн гривень.

Уточнюється, що в цілому на реалізацію програми цьогоріч передбачено понад 380 млн гривень.

Що потрібно, аби скористатись програмою

У МОЗ розповіли, що послуги з безоплатного лікування безпліддя за допомогою допоміжних репродуктивних технологій доступні у 38 медзакладах України.

Уточнюється, що ця програма передбачає:

один повний цикл лікування на рік - за умови настання вагітності;

другий повний або неповний цикл на рік - у разі ненастання вагітності.

Для того, щоб скористатися програмою, потрібно:

отримати електронне направлення від лікаря;

мати встановлений діагноз "Жіноче безпліддя" або "Чоловіче безпліддя";

звернутися до медичного закладу, який має договір із НСЗУ.

Скільки українок вже отримали послугу

Згідно з інформацією МОЗ, від початку 2025 року послугу лікування безпліддя отримала вже 2 091 українка.

"Для порівняння, за весь 2024 рік таких жінок було 1 994", - уточнили в міністерстві.

Повідомляється також, що лише за перші місяці 2025 року завагітніли 426 жінок.

Перша дитина, народжена після лікування безпліддя за програмою

Українцям розповіли, що перша дитина, батьки якої скористалися послугами з лікування безпліддя за допомогою ДРТ у межах програми медичних гарантій, народилась у Миколаєві.

Зазначається, що батьки дівчинки впродовж 12 років проходили обстеження та лікування безпліддя, однак спроби завагітніти залишалися безуспішними.

"Торік подружжя дізналося про можливість безоплатного лікування безпліддя та звернулося по допомогу. Невдовзі після звернення до лікарів і отримання лікування жінка завагітніла", - повідомили у МОЗ.

Зараз маля:

почувається добре;

набирає вагу;

посміхається і дарує батькам радість.

Публікація МОЗ (скриншот: facebook.com/moz.ukr)