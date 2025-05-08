Безкоштовне лікування безпліддя в Україні: як скористатись програмою

Лікувати безпліддя в Україні можна безкоштовно. Для цього потрібно скористатись послугою, передбаченою програмою медичних гарантій.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я у Facebook.
В Україні послуги з безоплатного лікування безпліддя за допомогою допоміжних репродуктивних технологій (ДРТ) включили до програми медичних гарантій у 2024 році.
Один цикл коштує 84 826 гривень, проте є безоплатним для пацієнтів.
За цим напрямом Національна служба здоров'я України (НСЗУ) вже сплатила у 2025 році понад 108,7 млн гривень.
Уточнюється, що в цілому на реалізацію програми цьогоріч передбачено понад 380 млн гривень.
У МОЗ розповіли, що послуги з безоплатного лікування безпліддя за допомогою допоміжних репродуктивних технологій доступні у 38 медзакладах України.
Уточнюється, що ця програма передбачає:
Для того, щоб скористатися програмою, потрібно:
Згідно з інформацією МОЗ, від початку 2025 року послугу лікування безпліддя отримала вже 2 091 українка.
"Для порівняння, за весь 2024 рік таких жінок було 1 994", - уточнили в міністерстві.
Повідомляється також, що лише за перші місяці 2025 року завагітніли 426 жінок.
Українцям розповіли, що перша дитина, батьки якої скористалися послугами з лікування безпліддя за допомогою ДРТ у межах програми медичних гарантій, народилась у Миколаєві.
Зазначається, що батьки дівчинки впродовж 12 років проходили обстеження та лікування безпліддя, однак спроби завагітніти залишалися безуспішними.
"Торік подружжя дізналося про можливість безоплатного лікування безпліддя та звернулося по допомогу. Невдовзі після звернення до лікарів і отримання лікування жінка завагітніла", - повідомили у МОЗ.
Зараз маля:
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