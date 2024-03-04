"Без скорочень та отруйних пігулок". Конгрес погодив бюджет США до кінця фінансового року

Лідер більшості в Сенаті Чак Шумер зазначив, що пишається тим, що американський уряд зберігає роботу "без скорочень і отруйних пігулок".

Шумер і лідери Конгресу США представили довгоочікуваний пакет у неділю, 3 березня, сподіваючись ухвалити його до крайнього терміну часткового закриття уряду 8 березня. Щоб представити й ухвалити пакет, Конгрес продовжив крайній термін фінансування на попередньому тижні.

"Це гарна новина, що Конгрес нарешті досяг двопартійної угоди щодо перших шести законопроєктів про фінансування уряду, які дадуть змогу зберегти уряд відкритим. Ми пишаємося тим, що уряд залишиться відкритим без скорочень і отруйних пігулок", - заявив Шумер.

Низка консервативних республіканців закликали спікера Майка Джонсона відмовитися від переговорів і натомість ухвалити заходи щодо фінансування на один рік із загальним скороченням бюджету.

Очікується, що законопроєкти про фінансування представлять і проголосують цього тижня в Палаті представників, де вони, ймовірно, отримають двопартійну підтримку і, найімовірніше, пройдуть до Сенату.

Передісторія

Шатдаун - це стан, коли частина американського уряду припиняє роботу через відсутність нового бюджету.

Конгрес США з вересня 2023 року не може дійти згоди щодо бюджету на 2024 рік. Республіканці вимагають скоротити витрати та посилити безпеку кордонів. Також тривають дискусії щодо підтримки України.

13 лютого Сенат США схвалив законопроект за допомогою України, Ізраїлю та Тайваню на 95 млрд доларів. Зокрема, для України передбачено понад 60 млрд доларів.

Спікер Палати представників Майк Джонсон виступив проти такої ініціативи. Проект досі не розглядався.

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