betking - спонсор показу бою-реваншу Усик - Дюбуа на MEGOGO

У ніч з 19 на 20 липня легендарна арена Вемблі прийматиме бій за абсолютне панування у надважкому дивізіоні. На кону - повний комплект поясів: WBC, WBO, WBA, IBO, якими володіє Усик, а також титул IBF, який нині належить Дюбуа.

betking став спонсором показу цього історичного вечора боксу, що відбудеться на медіасервісі MEGOGO. Подія буде доступна в розділі "Спорт" - підрозділ "Єдиноборства", а також на каналі "MEGOGO Гонг" і спеціальному pop-up каналі, що з’явиться в день трансляції.

Боксерський марафон стартує орієнтовно о 19:00 за Києвом. Мейнкард почнеться о 20:30 - з бою між українськими надважковаговиками Андрієм Новицьким та Владиславом Сіренком за титул WBC International.

Кульмінація вечора - бій Усик - Дюбуа - очікується о 23:30.

betking послідовно підтримує український спорт і стає партнером найгучніших спортивних подій. Уже 19 липня разом із betking ви зможете підтримати Олександра Усика у титульному бою року - наживо, у прямому ефірі.