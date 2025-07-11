betking - спонсор показу бою-реваншу Усик - Дюбуа на MEGOGO

Найочікуваніша боксерська подія літа - бій-реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа за титул абсолютного чемпіона у надважкій вазі - відбудеться за підтримки betking. Ліцензований букмекер, що входить до складу King Group, виступає спонсором показу цього історичного протистояння на платформі MEGOGO в Україні.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення betking.
У ніч з 19 на 20 липня легендарна арена Вемблі прийматиме бій за абсолютне панування у надважкому дивізіоні. На кону - повний комплект поясів: WBC, WBO, WBA, IBO, якими володіє Усик, а також титул IBF, який нині належить Дюбуа.
betking став спонсором показу цього історичного вечора боксу, що відбудеться на медіасервісі MEGOGO. Подія буде доступна в розділі "Спорт" - підрозділ "Єдиноборства", а також на каналі "MEGOGO Гонг" і спеціальному pop-up каналі, що з’явиться в день трансляції.
Боксерський марафон стартує орієнтовно о 19:00 за Києвом. Мейнкард почнеться о 20:30 - з бою між українськими надважковаговиками Андрієм Новицьким та Владиславом Сіренком за титул WBC International.
Кульмінація вечора - бій Усик - Дюбуа - очікується о 23:30.
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