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betking - спонсор показу бою-реваншу Усик - Дюбуа на MEGOGO

П'ятниця 11 липня 2025 17:55 promo
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betking - спонсор показу бою-реваншу Усик - Дюбуа на MEGOGO Фото: бій між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа відбудеться з 19 на 20 липня (колаж РБК-Україна)
Автор: Сергій Новіков

Найочікуваніша боксерська подія літа - бій-реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа за титул абсолютного чемпіона у надважкій вазі - відбудеться за підтримки betking. Ліцензований букмекер, що входить до складу King Group, виступає спонсором показу цього історичного протистояння на платформі MEGOGO в Україні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення betking.

У ніч з 19 на 20 липня легендарна арена Вемблі прийматиме бій за абсолютне панування у надважкому дивізіоні. На кону - повний комплект поясів: WBC, WBO, WBA, IBO, якими володіє Усик, а також титул IBF, який нині належить Дюбуа.

betking став спонсором показу цього історичного вечора боксу, що відбудеться на медіасервісі MEGOGO. Подія буде доступна в розділі "Спорт" - підрозділ "Єдиноборства", а також на каналі "MEGOGO Гонг" і спеціальному pop-up каналі, що з’явиться в день трансляції.

Боксерський марафон стартує орієнтовно о 19:00 за Києвом. Мейнкард почнеться о 20:30 - з бою між українськими надважковаговиками Андрієм Новицьким та Владиславом Сіренком за титул WBC International.

Кульмінація вечора - бій Усик - Дюбуа - очікується о 23:30.

betking послідовно підтримує український спорт і стає партнером найгучніших спортивних подій. Уже 19 липня разом із betking ви зможете підтримати Олександра Усика у титульному бою року - наживо, у прямому ефірі.

Довідка про компанію

betking (betking.com.ua) - ліцензований букмекер, що входить до King Group та здійснює діяльність відповідно до законодавства України. betking пропонує широкий спектр послуг у сфері спортивного беттингу та онлайн-розваг, зосереджуючись на інноваційності, прозорості та принципах відповідальної гри.

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Олександр Усик Бокс
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