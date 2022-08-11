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"Беспрецедентное чудо": Ким Чен Ын объявил о "победе" над COVID-19 в Северной Корее

Фото: лидер КНДР Ким Чен Ын (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Северокорейский лидер Ким Чен Ын объявил о "победе" в борьбе с коронавирусом и приказал отменить максимальные противоэпидемические меры, введенные в мае.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters, об этом заявило "Центральное телеграфное агентство Кореи" (ЦТАК).

Северная Корея не публиковала число подтвержденных заражений вирусом.

Лидер КНДР заявил, что официальный уровень смертности в Северной Корее, составляющий 74 человека, является "беспрецедентным чудом" по сравнению с другими странами.

Эти цифры вряд ли отражают реальную картину, отмечают эксперты. В КНДР не было развернуто никакой известной программы вакцинации. Вместо этого Пхеньян заявляет, что полагалась на ограничения, домашние лекарства и на "выгодную социалистическую систему в корейском стиле".

Известны лишь официальные данные, что с конца апреля выздоровели 4,77 млн человек, а 74 умерли. Таким образом, коэффициент смертности составляет 0,002%, а это самый низкий показатель в мире.

Напомним, в КНДР заявили о первом случае коронавируса в начале мая. У пациента обнаружили "Омикрон".

Ким Чен Ын заявил, что КНДР столкнулась с крупнейшим потрясением со времен независимости.

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КНДР